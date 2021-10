Mercato Inter - Notizia choc: 'Il Milan su Marcelo Brozovic'

Mercato Inter: "Il Milan pensa a Brozovic".

Basta il titolo del Corriere dello Sport di oggi, sabato 9 ottobre, per intuire il clamore che questa notizia susciterà nelle prossime ore. "Il Milan - scrive Pietro Guadagno -, approfittando del contratto in scadenza a giugno, nelle scorse settimane ha sondato il terreno con l'entourage di Brozovic. Non trovando la porta chiusa, anzi. La verità è che il croato piace parecchio a Pioli che, ai tempi dell'Inter, l'aveva schierato nella coppia di mediani davanti alla difesa, alzando il suo rendimento".

Il quotidiano sportivo spiega che, intanto, l'Inter prepara la sua 'contromossa': "Già la prossima settimana, infatti, o al più tardi in quella successiva, Marotta e Ausilio dovrebbero incontrare il padre del giocatore croato e il suo legale. Il club nerazzurro vuole trattenere il giocatore, ritenuto fondamentale da Inzaghi e che non ha veri sostituti attualmente in rosa. E, dunque, in caso di addio diventerebbe obbligatorio andare sul mercato, spendendo - sottolinea Pietro Guadagno - molto di più rispetto a un semplice rinnovo di contratto". Dove risiede, allora, il problema? Nelle richieste di Brozovic che il Corriere dello Sport definisce sostanziose. Attualmente il croato guadagna 4,2 milioni di euro e, a quanto si apprende, per prolungare la sua intesa con l'Inter ne chiede 6 (compresi i bonus). "Chiaro - prosegue l'articolo del Corriere dello Sport - che l'intesa si possa trovare anche a cifre inferiori, perché comunque il croato dà la sua priorità all'Inter. Ma lo sconto non potrà essere così corposo, tenuto conto che la scorsa stagione Calhanoglu è stato 'firmato' a 5 milioni per tre anni".

Intanto, ed è la notizia del giorno, il Milan pensa a Brozovic (anche perché Franck Kessié non ha ancora rinnovato). E i rossoneri hanno "sondato il terreno con l'entourage di Brozovic. Non trovando la porta chiusa, anzi".