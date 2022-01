Mercato Inter, non tramonta la pista Julian Alvarez. C'è un retroscena

Mercato Inter, i nerazzurri non mollano la pista che porta a Julian Alvarez.

Il mercato di gennaio è appena iniziato, ma da viale della Liberazione non vogliono farsi trovare impreparati e stanno iniziando a programmare il futuro della squadra nerazzurra anche per quanto riguarda la prossima stagione. E uno dei ruoli in cui la ricerca di giocatori è più attenta è quello dell'attacco, con la quasi certa partenza di Alexis Sanchez, visto l'elevatissimo ingaggio percepito in rapporto all'età, e chissà anche quella di Lautaro Martinez che, dopo il rinnovo, potrebbe essere utilizzato come pedina per finanziare il calciomercato estivo.

Proprio per questo, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di un nuovo pressing da parte dell'Inter sul talento argentino del River Plate che, con la maglia dei 'Millionarios' è stato protagonista di una grandissima stagione segnando 24 gol e offrendo 13 assist, venendo anche nominato giocatore dell'anno in Sudamerica. Piero Ausilio e Beppe Marotta sono in agguato e non vogliono perdere l'occasione di poter portare a Milano uno dei talenti più cristallini del calcio sudamericano, replicando - e se lo augurano i dirigenti nerazzurri - quella che è stata l'operazione che ha portato proprio Lautaro Martinez in nerazzurro.

Sul giocatore c'è anche il forte pressing del Milan, ma nelle ultime ore anche il Manchester United si è molto interessato a lui. Secondo la Rosea, però, nel contesto di quest'asta internazionale, l'Inter è in pole position, perchè ha la carta Javier Zanetti da giocare per cercare di convincere il giocatore a scegliere il nerazzurro. Alvarez, lo ricordiamo, ha una particolare situazione contrattuale, vista la scadenza al 31 dicembre del 2022, ed è per questo che potrebbe essere prelevato ad un prezzo non eccessivo, ragion per cui in viale della Liberazione ci proveranno fino all'ultimo.