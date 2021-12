Mercato Inter, non tramonta il pupillo di Inzaghi come vice-Dzeko

Mercato Inter, non tramonta la pista che porta a Felipe Caicedo come vice-Dzeko.

L'attaccante ex Lazio, ed attualmente in forza al Genoa, per vari motivi, in questa stagione, sta trovando poco spazio in campo, ragion per cui, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe cambiare aria per poter giocarsi le proprie carte. Ed è in tal senso che non si deve scartare l'ipotesi Inter in vista del mercato di gennaio, soprattutto perchè l'attaccante ecuadoregno, è un pupillo dell'attuale tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che lo conosce benissimo ed è prontissimo a riabbracciarlo per una nuova avventura professionale.

Su di lui, ci sono anche gli occhi della Fiorentina, che già questa estate aveva provato a prelevarlo, ma senza successo e adesso ci sta pensando nuovamente, soprattutto in attesa di sviluppi in merito alla situazione che ruota intorno a Dusan Vlahovic, che tra gennaio e l'estate dovrebbe lasciare la squadra Viola. Per quanto riguarda i nerazzurri, invece, Caicede sarebbe quell'innesto che fungerebbe da vice-Dzeko, in un ruolo che, nel corso della scorsa estate, non è stato coperto e che potrebbe coprirsi nella sessione invernale per provare a dare respiro all'attaccante bosniaco.

Vedremo se questa sarà soltanto una suggestione o qualcosa di più. Ma per prima cosa la dirigenza di viale della Liberazione sarà impegnata con i rinnovi di contratto, soprattutto con quello di Brozovic che vede fasi alterne. La società al momento si dice ottimista, ma la firma attesa prima di Natale non è ancora arrivata e tanti club europei stanno mettendo gli addosso al croato in vista dell'estate.