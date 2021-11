Mercato Inter, non solo Zakaria: Marotta punta un difensore

Mercato Inter: la società è pronta a portare alla corte di Inzaghi due nuovi innesti.

Beppe Marotta e Ausilio stanno lavorando già da tempo a quelli che saranno i rinforzi per l'Inter di Simone Inzaghi. La rosa nerazzurra pur se competitiva, ha bisogno di qualche nuovo calciatore capace di alzarne ulteriormente il livello. Il tecnico nerazzurro ha le idee chiare, serve un nuovo difensore, nonostante anche le seconde linee diano sicurezza (qui l'approfondimento su Ranocchia titolare contro il Napoli). Ma non solo, infatti Marotta ha messo nel mirino anche un centrocampista.

Come riportato giorni fa da Tuttosport, i due nomi al momento in cima alla lista arrivano dal Borussia Moenchengladbach: Zakaria e Ginter. Per il centrocampista svizzero c'è una concorrenza agguerrita, su tutte Roma e Juventus. L'Inter vuole muoversi in anticipo cercando di strapparlo alle concorrenti. Mentre su Ginter la situazione è diversa, il difensore può arrivare, infatti si parla di lui in orbita Inter già da settimane. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2022 e non sembrano intenzionati a rinnovare col club tedesco. Dunque, come analizzato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, Marotta e Ausilio sono molto attenti a quest'occasione a parametro zero.

Dunque un colpo in difesa ed uno a centrocampo, per rinforzare l'ossatura centrale della squadra. Ma a quanto pare la dirigenza non vuole fermarsi qui, infatti può arrivare un nuovo attaccante, la quarta punta chiesta da Inzaghi (con la probabile uscita di Sanchez). L'Inter sta studiando un colpo alla Eriksen per il reparto offensivo e l'ultima idea arriva proprio dalla Serie A.