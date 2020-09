Mercato Inter, non solo Vidal, preso un nuovo attaccante

Dopo la chiusura della vicenda Vidal l'Inter non si ferma. Marotta, Ausilio e lo staff di mercato nerazzurro hanno messo a segno un altro colpo in ottica Primavera. Dal Verona arriva Oliver Jurgens, classe 2003, attaccante che ha giocato gli ultimi mesi nelle giovanili della Roma mettendo a segno 4 gol in 4 partite.

E' stato proprio il giovanotto a dare la notizia per primo con un post sul proprio profilo Instagram poco prima di firmare il contratto e di visitare il Centro sportivo nerazzurro. “Sono felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questo club e di aver fatto un ulteriore passo avanti. Ora testa alla prossima stagione. Forza Inter!”.