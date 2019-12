Mercato Inter: non solo Vidal. C'è un nuovo nome sul taccuino di Marotta

Arturo Vidal è uno dei nomi caldi in casa Inter: il centrocampista cileno è da tempo sul taccuino di Marotta, ma stando alle ultime indiscrezioni di Sky Sport ci sarebbe un nuovo profilo nei radar nerazzurri.



Si tratterebbe di Ferreira del River Plate: il calciatore, nonostante i suoi 20 anni, avrebbe convinto la dirigenza targata Suning che ora sembrerebbe intenzionata a muovere passi concreti per il talento dei Millionarios.



La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto: l'Inter ha incontrato nella giornata odierna l'agente Simonian per intavolare una trattativa già in vista della prossima sessione di mercato.