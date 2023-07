Mercato Inter, non solo Sommer: in lizza anche Audero. La società vuole capire una cosa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/07/2023

Mercato Inter, anche Audero è un’opzione per la porta nerazzurra. In queste ore, il mercato della società di viale della Liberazione, si sta focalizzando soprattutto su due porzioni di campo: l’attacco e la porta. Soprattutto quest’ultimo è un’esigenza primaria, dal momento che Simone Inzaghi, impegnato con la squadra nella tournèe giapponese, si ritrova con il solo Di Gennaro tra i portieri sicuri di rimanere all’Inter.

Proprio per questo, la società vuole sveltire le pratiche per trovare l’accordo con il Bayern Monaco e regalare al tecnico nerazzurro Yann Sommer, inquadrato come opzione primaria per i pali. Ma, visto che quello di Onana non è stato il solo addio come portieri – anche Handanovic è andato via a zero -, in casa Inter si dovrà andare anche alla ricerca di un nuovo secondo portiere.

In questo frangente, il nome che è stato fatto è quello del classe 2001, Trubin dello Shakhtar Donetsk. Il portiere ucraino ha già l’accordo con la società nerazzurra per arrivare a Milano, ma la richiesta della propria squadra non combacia con le possibilità dell’Inter, specie per un ragazzo che è a scadenza di contratto.

Per questo, secondo quanto rilanciato dalla redazione di Sky Sport, i nerazzurri stanno vagliando altre alternative. Il primo nome per il ruolo di secondo portiere è quello di Audero. Il portiere della Sampdoria potrebbe essere un’opzione per la dirigenza nerazzurra che ha sondato il terreno e vuole capire quali sono i termini e le possibilità per intavolare un’eventuale trattativa di mercato. Per un Trubin che si allontana sempre di più, un Audero che potrebbe avvicinarsi. In casa nerazzurra è ora di scelte definitive.