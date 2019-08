Mercato Inter, non solo Sanchez: altre due trattative in attesa del verdetto

Aspettando che si sblocchi la situazione per l'arrivo a Milano di Alexis Sanchez, l'Inter lavora su altre due trattative. C'è attesa per la decisione di Dalbert. ll terzino sinistro brasiliano deve decidere se accettare la Fiorentina come nuova destinazione.

Dalbert non ha convinto in questo precampionato e il club nerazzurro ha impostato con i viola uno scambio di prestiti tra il brasiliano e Biraghi. L'esterno mancino della Fiorentina ha già accettato l'Inter, ora si attende la decisione del giocatore nerazzurro.

Salcedo potrebbe lasciare l'Inter a breve. Il giovane attaccante della Primavera è vicino al passaggio al Verona in prestito secco. Arrivato dal Genoa, dopo una stagione in nerazzurro, Salcedo è pronto al salto in serie A.