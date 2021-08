Mercato Inter, non solo Pinamonti: un altro attaccante verso la cessione

In queste ultime settimane di mercato l’Inter ha intenzione di sistemare gli ultimi esuberi presenti in rosa e acquistare una nuova punta. Sul piede di partenza c’è senza dubbio Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999 ha molto mercato e sarebbe alla ricerca di un club per giocare con continuità.

Sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto l’Empoli ma attenzione anche ad altri club di A, tra cui: Udinese, Sampdoria ed Hellas Verona. Molto probabile che la sua cessione venga definita dopo la prima giornata di campionato contro il Genoa in programma il prossimo sabato alle 18:30 allo Stadio San Siro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in uscita dall’Inter ci sarebbe anche Eddie Salcedo, rientrato in nerazzurro dopo i due anni in prestito all’Hellws Verona. L’attaccante classe 2001 rischia di trovare pochissimo spazio e dovrebbe essere girato nuovamente in prestito. Nelle ultime settimane è stato più volte accostato ad alcuni club di Serie B ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo futuro potrebbe essere nuovamente al Genoa. Salcedo, infatti, è cresciuto proprio nel vivaio dei rossoblu per poi esordire in Serie A a quasi 16 anni. Il club genovese, riporta l’emittente satellitare, sarebbe pronta a riprenderlo e starebbe trattando il trasferimento in prestito secco per una stagione.