Mercato Inter, non solo Onana: dall'Ajax un altro rinforzo

Mercato Inter: i dirigenti nerazzurri avrebbero messo nel mirino Peter Schuurs,

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrale sarebbe poco considerato da Ten Hag e potrebbe lasciare la squadra per intraprendere una nuova avventura. Il classe 1999, che ha collezionato 149 minuti in 4 presenze piacerebbe anche alla Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2025 ed una valutazione di circa 8 milioni di euro. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sono alla ricerca di un possibile rinforzo per la linea difensiva soprattutto se durante la prossima estate dovessero essere sacrificati altri big. Nelle ultime ore, ne parliamo qui, anche il nome di Stefan De Vrij sarebbe emerso dalla lista dei possibili cedibili. L'ex Lazio sta trattando il rinnovo con conseguente adeguamento dello stipendio, che dovrebbe salire a quattro milioni e mezzo di euro, ma la società potrebbe prendere in considerazione l'addio se dovesse arrivare un'offerta allettante. Si tratterebbe di una netta plusvalenza perché il classe 1992 è arrivato alla Pinetina dopo essersi svincolato a parametro zero.

Un altro rinforzo arriverebbe dunque dall'Ajax, club dal quale si dovrebbe liberare anche Andrè Onana. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe accettare il rinnovo proprio per trasferirsi all'Inter. Sarebbe dunque l'estremo difensore classe 1996 il prescelto per ricevere l'eredità di Samir Handanovic (anche lui andrà in scadenza a fine stagione). Il camerunense, ritornerà in campo nel mese di novembre dopo la squalifica inflittagli dalla Uefa, ma dovrebbe entrare nella rosa nerazzurra a partire dal prossimo campionato. In questo articolo leggerete ulteriori informazioni.