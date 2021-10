Mercato Inter, non solo Nandez per gennaio: c'è un altro nome

Il mercato dell'Inter non dorme mai.

Nonostante all'apertura ufficiale della finestra invernale manchi ancora un mese abbondante, la dirigenza di Via della Liberazione è al lavoro per puntellare la rosa e mettere Simone Inzaghi nelle condizioni di poter lottare fino alla fine per la conquista del titolo. In questo articolo vi spieghiamo l'attenzione di Beppe Marotta su tre profili specifici, ma dall'editoriale pubblicato in esclusiva per Tuttomercatoweb da Niccolò Ceccarini si apprende la situazione relativa alla fascia destra.

Il famoso giornalista esordisce facendo il nome di Nahitan Nandez del Cagliari, calciatore corteggiato a lungo già questa estate e che potrebbe tornare di moda molto presto. In alternativa all'uruguayano, Ceccarini traccia il profilo di Bartosz Bereszynski della Sampdoria, anch'egli già studiato dagli 007 dell'Inter ma con una valutazione di mercato decisamente più abbordabile (poco più di 5 milioni di euro contro i non meno di 25 milioni di euro richiesti dal patron sardo Tommaso Giulini).

Insomma, la strategia dell'AD Giuseppe Marotta e del DS Piero Ausilio è chiara: servono più alternative sulle fasce, magari concentrandosi su calciatori duttili capaci di ricoprire più ruoli in più zone del campo. Nel frattempo, dopo aver ufficializzato il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez fino al 2026, nella Milano nerazzurra sono al lavoro per estendere il contratto di Nicolò Barella (attualmente in scadenza a giugno 2024) anch'esso fino al 2026. Discorso diverso invece per il prolungamento di Ivan Perisic, attualmente in scadenza a giugno 2022 ma che non ha ancora discusso i termini per il possibile nuovo contratto (i dettagli sulla situazione del croato li trovi in questo articolo).