Mercato Inter, non solo Lukaku: Pastorello sta curando anche altri affari

Può essere Federico Pastorello l'uomo che con ogni probabilità deciderà il mercato dell'Inter. Il potente agente, non sta curando solo il mercato in entrata dei nerazzurri (con Romelu Lukaku in lizza).

Dietro l'affare Dalbert infatti, per il quale il Lione sembra essere disposto a sborsare fino a 18 milioni di euro, sembra celarsi proprio la figura di Pastorello che starebbe tentando in tutti i modi di piazzare il brasiliano.

Sempre sulle spalle di Pastorello, essendo il procuratore del senegalese, ci sarebbe anche il futuro di Keita Balde, al momento in bilico tra il riscatto dell'Inter e il ritorno al Monaco.