Mercato Inter, non solo Lazaro: è fatta per un’altra cessione

L’Inter resta una delle squadre più attive sul mercato, specialmente sul fronte uscite. L’obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio in queste ultime 48 ore di mercato è quello di sfoltire la rosa e cedere gli ultimi esuberi rimasti. La prima cessione che dovrebbe essere annunciata sarà molto probabilmente quella di Valentino Lazaro. L'esterno al Benfica.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com l'austriaco ha raggiunto in mattinata Lisbona per svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà ai lusitani per i prossimi due anni. Intesa tra i club raggiunta sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro.

Il 25enne, acquistato nel 2019 dall’Herta Berlino per oltre 20 milioni di euro, lascia dunque i nerazzurri dopo due stagioni e altrettanti prestiti al Newcastle è al Borussia M’Gladbach. L’ufficialità della sua cessione dovrebbe arrivare entro la giornata di oggi.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, i nerazzurri avrebbero chiuso nella giornata di oggi anche per la cessione di Lucien Agoumè al Brest. Il promettente talento francese, reduce dalla non esaltante esperienza allo Spezia della passata stagione, si trasferirà in Ligue 1 con la formula del prestito secco per una stagione. Il club francese, nel frattempo, sarebbe al lavoro con i nerazzurri per un’altra operazione in prestito, ovvero Eddie Salcedo. L'attaccante sarebbe nel mirino anche del Genoa.