Mercato Inter, non solo Kumbulla: è sfida con la Lazio anche per Veljkovic

I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un rinforzo in difesa per la prossima stagione che possa far rifiatare all’occasione il trio titolare composto da Skriniar-De Vrij-Bastoni. Tra i nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe sopratutto quello di Marash Kumbulla dell’Hellas Verona. Il difensore albanese ha una valutazione superiore ai 30 milioni di euro e sarebbe anche in trattativa con la Lazio. Gli altri profili seguiti sarebbero quelli di Jan Vertonghen in scadenza di contratto col Tottenham e Armando Izzo del Torino.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Germania, i nerazzurri starebbero seguendo con particolare attenzione anche Milos Veljkovic, 25enne di proprietà del Werder Brema. Stando a quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, per il centrale classe 1995 sarebbe in corsa anche la Lazio. Il club biancoceleste lo avrebbe individuato come la principale alternativa a Marash Kumbulla, che sarebbe anche nel mirino dell’Inter.

Lo svizzero naturalizzato serbo, potrebbe essere ceduto al termine della stagione, sopratutto se il Werder dovesse retrocedere. Lazio e Inter avrebbero già fatto un primo sondaggio con il club tedesco e sarebbero pronti a tentare l’assalto. La valutazione del giocatore è di circa 5 milioni di euro e sarebbe molto attratto dalla possibilità di trasferirsi in un club che disputerà la prossima Champions League.