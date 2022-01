Mercato Inter, non solo Gosens: chiuso un altro colpo. Domani le visite

Mercato Inter, nerazzurri scatenati in questa ultima settimana della finestra di mercato invernale: due giocatori in arrivo.

Dopo aver chiuso con l’Atalanta per Robin Gosens (qui i dettagli dell’operazione), sarebbe praticamente fatta anche per Felipe Caicedo dal Genoa. A riportarlo è Sky Sport svelando che l’ecuadoriano potrebbe arrivare a Milano già nelle prossime ore e svolgere le visite mediche di rito nella giornata di domani. Le due squadre sarebbero al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli e trovare l’intesa definitiva. L’affare potrebbe chiudersi con la formula del prestito secco fino a fine stagione.

Buone notizie per Simone Inzaghi che, dopo Joaquin Correa, avrà a Milano un altro suo fedelissimo dei tempi della Lazio. Il classe 1988 con il tecnico piacentino ha fatto molto bene rivelandosi spesso decisivo; nella sua esperienza in biancoceleste ha collezionato 33 gol e 15 assist in 139 partite. In questa stagione sta trovando pochissimo spazio al Genoa, segnando un solo gol in 10 presenze. Rinforzo di esperienza e fortemente voluto dall'allenatore nerazzurro per completare il reparto offensivo dopo l'infortunio del Tucu e la cessione in prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria. L’affare è ormai in chiusura, adesso non resta che attendere la definitiva fumata bianca e il suo conseguente arrivo nel capoluogo lombardo.