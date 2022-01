Mercato Inter, non solo Frattesi: un altro giovane nel mirino nerazzurro

Mercato Inter, i nerazzurri seguono Samuele Ricci dell'Empoli.

Il giovane centrocampista allenato da Aurelio Andreazzoli, ieri avversario proprio della squadra di Simone Inzaghi, è uno dei talenti italiani che Beppe Marotta avrebbe inquadrato per fare da vice-Brozovic e per aumentare la quota nostrana in rosa, come affermato anche ieri sera durante l'intervista pre-partita a Sport Mediaset. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, oltre al nome di Davide Frattesi, anche quello del centrocampista dei toscani è da tenere d'occhio.

Giocatore giovane, classe 2001, Ricci quest'anno, alla prima stagione in Serie A, si è preso la cabina di regia dell'Empoli e sta dimostrando di avere le carte in regola per poter ambire a grandi palcoscenici. La cifra attuale che ne fa il presidente Corsi si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro, anche se, nel caso in cui le sue prestazione dovessero continuare ad essere di tenore importante, la cifra potrebbe lievitare ulteriormente. L'Inter è ingolosita da questa possibilità che sarebbe anche l'occasione per trovare quel giocatore affidabile, capace di far rifiatare Brozovic, che manca oramai da tantissimo tempo alla rosa nerazzurra.

Vedremo se realmente l'opzione che porta a Ricci sarà reale oppure se solo una suggestione. Ma Marotta e Ausilio sono pronti a rinfrorzare l'Inter e a farlo attraverso talenti italiani che comprendono anche i nomi, come anticipato, di Davide Frattesi, ma soprattutto di Gianluca Scamacca per cui ci sarà una grande sfida con la Juventus per poterlo portare a casa. Il Sassuolo è bottega cara, ma l'Inter ci crede e ambisce a creare, anche per la prossima stagione, una squadra molto forte.