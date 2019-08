Mercato Inter: non solo Dzeko, altra beffa della Roma all’Inter

Secondo Gianluca Di Marzio la Roma si appresta a tirare un altro bello scherzetto all’Inter. Lo staff di mercato nerazzurro nei giorni scorsi aveva avviato i contatti utili a verificare la possibilità del trasferimento di Joao Mario al Galatasaray.

Il giornalista di Sky invece riporta che sarebbe ormai definito il passaggio alla squadra turca di Nzonzi, il centrocampista della Roma arrivato un anno fa per opera di Monchi e già uscito dai radar del nuovo tecnico giallorosso Fonseca.

Secondo Di Marzio, Roma e Galatasaray avrebbero già concordato sulla formula del prestito gratuito con diritto di riscatto e con opzione a favore del club turco per un secondo anno in prestito. Resta da decidere solo la cifra dell’eventuale riscatto per chiudere il trasferimento.

E' di tutta evidenza che l’operazione Nzonzi chiuderebbe ogni possibilità di cessione al club nerazzurro al quale non sono arrivate altre offerte per il portoghese se non un timido interessamento del Monaco.