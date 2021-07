Mercato Inter, non solo Cagliari: un club di Serie A ci prova per Pinamonti

L’Inter continua ad essere molto attiva sul mercato in uscita, la priorità al momento sarebbe quella di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggio. Tra i giocatori in partenza c’è anche l'attaccante Andrea Pinamonti. Il classe ‘99, sempre utilizzato da Simone Inzaghi nelle amichevoli di questo precampionato, non sarebbe ritenuto un elemento centrale nel progetto tecnico e sarebbe stato messo sul mercato dalla dirigenza nerazzurra.

Il numero 99 nerazzurro è stato accostato negli ultimi giorni al Cagliari come parziale contropartita tecnica nell’affare Naithan Nandez, ma i sardi sarebbero interessati a prenderlo soltanto se dovessero cedere Giovanni Simeone. Ci sarebbe comunque un altra questione da risolvere, ovvero quella relativa allo stipendio da 2 milioni di euro a stagione più bonus percepiti dal giocatore, ampiamente fuori dai parametri imposti da Tommaso Giulini.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche la neopromossa Empoli, a caccia di un centravanti con esperienza in Serie A. Il club toscano, a differenza del Cagliari, gli garantirebbe di giocare con continuità ma potrebbe prenderlo soltanto a determinate condizioni: con la formula del prestito e con un aiuto sostanzioso da parte dei nerazzurri al pagamento dello stipendio. Se dovesse concretizzarsi la cessione di Pinamonti i nerazzurri potrebbero prendere un altro attaccante per sostituirlo.