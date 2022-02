Mercato Inter, non solo Brozovic e Perisic: terzo rinnovo in programma

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra ha in programma il rinnovo di Skriniar.

In queste settimane, da viale della Liberazione, gli sforzi maggiori sono stati concentrati sul calciomercato che, dopo il confronto con SImone Inzaghi, ha portato in dote alla rosa nerazzurra, gli arrivi di Felipe Caicedo dal Genoa, ma soprattutto quello di Robin Gosens dall'Atalanta. Ma non sono state dimenticate le questioni rinnovi di contratto che riguardano primariamente Marcelo Brozovic, il cui prolungamento sembrerebbe essere molto vicino, ed Ivan Perisic, il quale, al contrario, sembra essere lontano. Ma non sono le uniche due trattative che interessano molto da vicino i nerazzurri.

Infatti, sia Beppe Marotta che Piero Ausilio hanno iniziato ad intavolare qualche discorso anche con Milan Skriniar che ha il suo contratto in scadenza nel giugno del 2023 e la cui intenzione è quella di prolungare con l'Inter. Rispetto al caso de Vrij, per cui ci si attende, nel corso dell'estate, un'offerta da 20-25 milioni di euro, il difensore slovacco è considerato un pilastro su cui costruire non solo il presente, ma soprattutto il futuro della squadra nerazzurra.

Attualmente, il numero 37 dell'Inter, percepisce uno stipendio da 3 milioni di euro l'anno e la società vorrebbe riconoscere il proprio valore ed aumentare l'ingaggio. Vedremo quando la trattativa entrerà effettivamente nel vivo, ma di sicuro l'intenzione da ambo le parti è molto chiara e vede il futuro a tinte nerazzurre, per un giocatore che, anche in passato, ha dimostrato con i fatti di tenere molto all'Inter ritagliandosi un ruolo via via sempre più importante.