Mercato Inter, non solo Bellerin: il dopo Hakimi può arrivare dalla Serie A

L’Inter è al lavoro per acquistare il sostituto di Achraf Hakimi, ormai a un passo dal Psg. La cessione dell’esterno marocchino porterà nelle casse nerazzurre poco più di 70 milioni di euro, cifra che dovrebbe essere reinvestita, in parte, nell’acquisto di un nuovo esterno. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il nome in pole position sarebbe quello di Hector Bellerin dell’Arsenal. Lo spagnolo potrebbe lasciare Londra per una ventina di milioni di euro, i nerazzurri avrebbero già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Non solo lo spagnolo, Beppe Marotta e Piero Ausilio nel frattempo starebbero monitorando con attenzione anche altri profili. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, tra i nomi in lizza ci sarebbe anche quello di Nahuel Molina dell’Udinese, già accostato all'Inter nelle scorse settimane. Il classe ‘98, attualmente impegnato con la nazionale argentina in Copa America, è stato uno delle rivelazioni di questa stagione con ottime prestazioni, due gol e 5 assist. L’ex Rosario Central e Boca Junior avrebbe attirato l’attenzione di diversi top club, che sarebbero pronti ad acquistarlo nella prossima sessione di mercato.

I friulani avrebbero intenzione di puntare su di lui anche per la prossima stagione ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da almeno 20 milioni di euro sarebbero pronti ad accettarla e lasciarlo partire. L’eventuale cessione dell’argentino, arrivato ad Udine a parametro zero la scorsa estate, permetterebbe al club friulano di fare un’importante plusvalenza. L’Inter al momento sarebbe la squadra in pole position ma per convincere Pozzo bisognerà fare un’offerta importante.