Mercato Inter: non solo Bayern, per Perisic spuntano United e Tottenham

Ivan Perisic sembrerebbe essere finito sul taccuino di due club inglesi: il centrocampista croato al momento è sulla lista cessioni nerazzurra, con la sua permanenza al Bayern Monaco che sarebbe adesso a rischio dati i sondaggi effettuati recentemente da Manchester United e Tottenham. A lanciare l'indiscrezione è Fussball Transfers, che sottolinea come le due squadre della Premier League abbiano deciso di puntare sul croato in vista della prossima sessione di trasferimenti.



Perisic però vanta di un discreto bottino coi bavaresi: 5 gol e 8 assist in 27 presenze, con Rummenigge orientato verso il riscatto dell'ormai esubero di Appiano Gentile. L'unico nodo sarebbe il prezzo del riscatto: il club di Monaco di Baviera non si schioda dalla cifra di 10 milioni, mentre dalle parti di Viale della Liberazione fanno sapere di un ipotetico sconto (15 milioni anziché 20). José Mourinho, tecnico degli Spurs, non ha mai nascosto il suo gradimento per l'ex Wolfsburg e adesso quest'ultimo sembrerebbe l'identikit perfetto tracciato dal club londinese per irrobustire l'organico. I red devils si inseriscono congelando di fatto l'asse Milano-Monaco sulla plusvalenza in uscita utile per l'Inter per fare cassa dopo la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi.



Perisic adesso diventa un caso di mercato: l'esterno è richiesto e adesso i contatti con la dirigenza dell'Allianz Arena sarebbero del tutto in stand-by. Dall'Inghilterra arrivano nuove sirene, col futuro dell'ex numero quaranta-quattro nerazzurro ormai diventato un punto interrogativo. L'Inter spera di incassare un'entrata sostanziosa, e l'interesse d'oltremanica potrebbe forse rivelarsi producente. Bayern in fase di stallo, Londra e Manchester all'opera. Dove andrà Perisic?