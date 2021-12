Mercato Inter, non si molla un talento dell'Empoli: la situazione

Mercato Inter, prosegue l'interesse nerazzurro per il difensore dell'Empoli, Mattia Viti.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe rendere la rosa di Simone Inzaghi più italiana e avrebbe in mente, oltre a ciò, di ringiovanirla, per questo starebbe seguendo con molta attenzione i progressi di tanti giovani talenti nostrani, tra cui anche il difensore della rosa toscana che in questa stagione sta dimostrando tutto il suo valore in campo. Ma per soffiarlo all'Empoli, bisognerà avere una strategia molto chiara, soprattutto perchè sul giocatore non manca affatto la concorrenza di altre squadre,soprattutto quelle italiane.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito tematico Calciomercato.com, ci sarebbero altre due squadre interessate a Viti, ovvero la Fiorentina, che potrebbe sostituire un giocatore come Nikola Milenkovic, molto apprezzato dal Tottenham di Antonio Conte in vista del restayling estivo che subirà la squadra inglese, ma anche dall'Atalanta che vorrebbe rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione e valorizzare un giovane con qualità molto importanti. Vedremo se l'Inter riuscirà a spuntarla o se, di fatto, deciderà di concentrarsi su altri obiettivi in quella zona di campo.

Infatti, la dirigenza nerazzurra, come oramai si sa da tanto tempo, sta tenendo d'occhio tante piste per la difesa, con il nome di Matthias Ginter che potrebbe essere quello giusto, soprattutto perchè arriverebbe a parametro zero, ma anche quello del difensore del Torino, Gleison Bremer, che però, come detto dal presidente Cairo, se partirà, lo farà soltanto nel corso del mercato estivo e per una cifra di circa 20-25 milioni di euro, anche se il suo contratto è in scadenza al 30 giugno del 2023.