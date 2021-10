Mercato Inter - Non gioca e pensa all'addio: il caso di Ionut Radu

Mercato: Ionut Radu potrebbe lasciare l'Inter a giugno.

Il portiere romeno, con il possibile acquisto a parametro zero di Andrè Onana e il possibile rinnovo di Samir Handanovic - che farebbe il 'secondo' - vedrebbe ulteriormente ridotto il suo spazio. Ed è per questo che l'ipotesi di un suo addio - almeno secondo quanto riportato da Calciomercato.com - non è affatto da scartare. Per Radu, però, bisogna valutare bene le occasioni. Perché? L'Inter ha bisogno di fare una cessione che possa economicamente soddisfarla.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, dopo l'interessamento estivo della Real Sociedad è intenzionato a monetizzare quanto più possibile con il portiere che a bilancio, a fine stagione, residuerà per 4 milioni di euro ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Radu, dal canto suo, dopo una stagione e mezza con presenze vicine allo zero, vorrebbe avere più continuità e trovare una sistemazione ideale. Vedremo se, di fatto, la cessione si realizzerà e se in viale della Liberazione riusciranno ad ottenere un tesoretto.

Intanto l'Inter è vicinissima, come detto, a prendere Onana - leggi qui le ultime -, ma si muove anche per il mercato di gennaio. Il primo obiettivo è rinforzare il centrocampo visto che, fino ad ora, Hakan Calhanoglu non ha convinto Simone Inzaghi. Il nome cerchiato in rosso, come da giorni InterDipendenza vi racconta, è quello di Gonzalo Villar della Roma - leggi qui la nostra esclusiva sul giallorosso - che è ai margini della società capitolina e che non è ben visto nei suoi schemi da parte di Josè Mourinho. Non solo. Molto probabilmente, se Alexis Sanchez rescinderà il contraggio a gennaio 2022, arriverà in prestito anche una punta: leggi qui il nostro approfondimento.