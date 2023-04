Mercato Inter, nome nuovo per l’attacco a parametro 0: l’idea dalla Ligue 1

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/04/2023

Mercato Inter, spunta il nome nuovo a parametro zero. In casa nerazzurra, si cerca di programmare la prossima stagione, in attesa di conoscere se ci saranno gli introiti per la partecipazione alla prossima Champions League. Tanti sono i ruolo da definire da parte della società, visto che parecchi giocatori, in vista della prossima estate, potrebbero salutare definitivamente Appiano Gentile.

Tra questi, c’è anche quello dell’attacco. Fermo restando che Lautaro dovrebbe rimanere come punto fermo per il reparto avanzato – sempre che, lo ripetiamo, ci sia la qualificazione alla prossima Champions -, che Dzeko è in bilico con il suo rinnovo, che Correa è fuori dai piani per l’anno prossimo e che il futuro di Lukaku è un rebus, in viale della Liberazione ci si guarda intorno, specie per quanto riguarda il mercato dei parametri zero.

Ultimamente, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, ci sarebbe stato un giocatore proposto a Marotta e Ausilio. Si tratta dell’attaccante del Lione classe 1996, Moussa Dembelè. Il giocatore ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la società francese e sta cercando una nuova sistemazione. L’idea, ad oggi, non scalda i dirigenti nerazzurri, ma potrebbe tornare d’attualità, soprattutto per quanto riguarda le condizioni economiche vantaggiose.