Mercato Inter, nome nuovo per l'attacco: alternativa a Giroud pronta

Sembra essersi iscritto un nome nuovo all'interno delle agende degli addetti ai lavori nerazzurri per quanto concerne il reparto avanzato. Visto e considerato l'arenarsi dell'affare che conduceva ad Olivier Giroud, il club di Viale della Liberazione sembrerebbe propenso a virare su un altro attaccante.

Si tratta di Islam Slimani, giocatore che milita nelle file del Monaco. L'algerino in Ligue 1 sino ad ora ha collezionato in stagione 13 presenze condite da 7 reti. Insomma, un profilo interessante che, di tanto in tanto, potrebbe far rifiatare Romelu Lukaku.

L'Inter ad oggi si trova a dover disputare ben tre competizioni, dunque la società sta adoperandosi per fornire ad Antonio Conte una rosa lunga e di valore. A riferirlo è stato il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio direttamente dal proprio sito ufficiale.