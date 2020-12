Mercato Inter, nome nuovo per il vice Lukaku: possibile scambio di prestiti

L’Inter ha intenzione di acquistare per gennaio un rinforzo in attacco da regalare ad Antonio Conte. Il tecnico salentino avrebbe richiesto in particolare un centravanti con caratteristiche simili a quelle di Romelu Lukaku. Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando con attenzione diversi profili, tra cui Oliver Giroud del Chelsea, Arek Milik del Napoli e Gervinho del Parma.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nel mirino nerazzurro ci sarebbe anche Leonardo Pavoletti del Cagliari. Il classe ‘88 ha pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto per diverso tempo fermo e potrebbe essere ceduto a gennaio. Al Cagliari rischierebbe di trovare poco spazio dato che il titolare in attacco è Simeone.

Inter e Cagliari starebbero pensando ad uno scambio di prestiti tra il centravanti livornese e Radja Nainggolan, sempre più ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. Le parti sarebbero da tempo in trattativa per il ritorno del belga in Sardegna dopo il prestito della passata stagione e l’inserimento di Pavoletti nella trattativa far potrebbe sbloccare l’affare.