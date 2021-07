Mercato Inter, nome nuovo per il ruolo di esterno sinistro

In casa Inter tiene banco la questione fasce, soprattutto dopo l'addio di Hakimi e con Perisic ancora in bilico per quanto riguarda la sua permanenza in nerazzurro. Per questo la dirigenza interista sta iniziando a sondare i primi nomi.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del Manchester Evening News, Marotta e Ausilio starebbero puntando ad un esterno del Manchester City che ultimamente non sta trovando più molto spazio.

Si tratta di Benjamin Mendy che in Inghilterra è stato superato nelle gerarchie da Cancelo, Walker e Zinchenko. Ipotesi e idee per l'Inter, che dovrà mantenere una rosa competitiva anche l'anno prossimo.