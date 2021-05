Mercato Inter, nome nuovo per il dopo-Hakimi: il punto

Se c'è un giocatore che attualmente ha molto mercato e può far respirare le casse dell'Inter, quello è senza dubbio Achraf Hakimi. L'esterno marocchino, nonostante sia arrivato solo un anno fa dal Real Madrid, può già lasciare il capoluogo lombardo.

Per rimpiazzarlo in questi giorni si è fatto il nome di Emerson Royal, in prestito al Betis ma di ritorno alla base catalana. Il giocatore però, ha fatto sapere che il Barcellona ha già fatto sapere di voler puntare su di lui già dalla prossima stagione.

Ed è così che secondo L'Equipe si fa spazio l'ipotesi Jonathan Clauss, classe '92 di proprietà del Lens che quest'anno in Ligue 1 ha collezionato 3 gol e 6 assist. Un bottino senza dubbio di tutto rispetto.