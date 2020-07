Mercato Inter, nome nuovo per il centrocampo: avviati i contatti per Ikonè

Spunta un nuovo nome per i nerazzurri in vista della prossima finestra di mercato. Come riportato dal portale francese Le 10 Sport, l’Inter avrebbe messo nel mirino il talentuoso Jonathan Ikoné del Lille. Il classe ‘98, cresciuto nel Paris Saint-Germain, si è reso protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Lille ed avrebbe attirato l’attenzione di diversi top club.

Ikonè è un duttile trequartista, in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. In questa stagione ha realizzato 4 goal e 7 assist giocando prevalentemente giocato da esterno destro. Il francese di origine congolese è considerato in patria come uno dei giocatori più promettenti ed è già finito nel giro della nazionale maggiore.

Come riferisce il portale francese, i club attualmente in pole position sarebbero Inter e Chelsea. Entrambe le squadre lo starebbe seguendo con particolare attenzione ed avrebbero già avviato i primi contatti per capire la disponibilità dei transalpini alla cessione. Al momento si tratterebbe di un semplice sondaggio e non sarebbe stata avviata nessuna trattativa.