Mercato Inter, nome a sorpresa per la fascia sinistra: garantisce Cordoba

Per la prossima stagione, i nerazzurri sarebbero alla ricerca di rinforzi sulle fasce adatti allo stile di gioco di Antonio Conte. I sempre più probabili addii di Kwadwo Asamoah e Cristiano Biraghi, obbligherebbero la dirigenza a dare la priorità alla fascia sinistra. Il ghanese, a causa dei continui problemi fisici è finito ai margini della società. E sulle sue tracce ci sarebbe il Fenerbache. Biraghi invece, arrivato in estate in prestito in diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro dalla Fiorentina, potrebbe non essere riscattato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano A Bola, l'Inter sarebbe pronta all’assalto di Luis Díaz, esterno colombiano rivelazione del Porto. I nerazzurri avrebbero intenzione di presentare una proposta ufficiale al Porto già nei prossimi giorni. Il nome di Luis Diaz sarebbe stato suggerito alla dirigenza nerazzurra da Ivan Ramiro Cordoba.

Il colombiano classe '97 è in grado di ricoprire tutta la fascia e potrebbe rivelarsi molto utile nel modulo di Antonio Conte. L'esterno ha disputato una strepitosa stagione, in cui ha realizzato 10 gol e 5 assist in 37 presenze complessive.