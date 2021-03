Mercato Inter, nome a sorpresa per l'attacco. Spunta il nome di un ex Real

L'Inter guarda al futuro, e lo sta facendo cercando in Serie B. Il giovane Pablo Rodriguez sta conducendo il Lecce verso la promozione in Serie A, 11 partite, 5 gol e 2 assist: a soli 19 anni.

L'ex giocatore del Real Madrid sta iniziando a fare gola a molte società, infatti, secondo Calciomercato.com: "Più di qualche squadra ha iniziato a raccogliere informazioni e fra i quali figura anche la capolista Inter, alla ricerca di un quarto attaccante disposto a crescere all'ombra di Lukaku, Lautaro e Sanchez ma con la qualità per ben figurare da subito (...). Un maestro come Raul alle spalle, la speranza di ripercorrere le orme di una macchina da gol come Haaland e i paragoni con Mauro Icardi, che come lui ha avuto in Abian Morano il procuratore che gli ha consentito di muovere i primi passi nel calcio che conta. Anche l'Inter studia Pablo Rodriguez",