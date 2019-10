Mercato Inter, no a Rakitic. 3 gli obiettivi per il centrocampo. I nomi

L'Inter è a lavoro per rinforzare il centrocampo da mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Rakitic non viene considerato un obiettivo. Mentre Milinkovic-Savic, vero sogno di mercato, sembra essere destinato a rimanere tale.

"Ha appena rinnovato ed è inarrivabile per l’Inter soprattutto perché servirebbero garanzie bancarie che i nerazzurri non vogliono mettere o una formula “creativa” che Lotito non accetterebbe."

E allora si vira su altri nomi. Il primo è quello di Matic. Il suo contratto con lo United è in scadenza a giugno, ragione per la quale potrebbe liberarsi già a gennaio e riabbracciare Conte.

In vista dell'estate i nomi che piacciono molto sono due. In primis Castrovilli della Fiorentina, che però al momento è stato blindato.

Poi Van Der Beek, con il quale c'era già stata una trattativa.

"La scorsa stagione, prima della ripresa della Champions a febbraio, Van De Beek era stato “opzionato” dall’Inter che aveva già parlato sia con il ragazzo sia con l’Ajax. C’era l’intesa di discutere dell’operazione a fine stagione per una cifra intorno ai 25-30 milioni: l’esplosione di Donny, superlativo contro Real e Juve, ha buttato l’accordo a monte e la sua quotazione è schizzata oltre quota 50-60 milioni. Magari nell’estate 2020 tornerà di moda perché allora i soldi per fare un colpo in mezzo al campo l’Inter li avrà”.