Mercato Inter, Nikola Milenkovic obiettivo numero uno per la difesa

Nikola Milenkovic è uno dei nomi che può accendere queste ultime settimane di calciomercato. Il difensore serbo non ha nessun accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 con la Fiorentina. Il club viola, dal canto suo, ha già stabilito un prezzo molto alto e non è disponibile a trattare al ribasso.

Milenkovic è il desiderio numero per la difesa di Antonio Conte e della sua Inter. E' seguito da mesi dai nerazzurri, ed è su di lui che l'Inter si fionderà se riuscirà a cedere Skriniar al Tottenham. Ci sono già stati contatti, anche molto frequenti, con il suo agente Ramadani, ma ancora nessuna trattativa è stata avviata con la Fiorentina che lo valuta 40 milioni di euro. Nè uno più nè uno meno. L'Inter sarà pronta nel caso la trattativa tra Skriniar e gli Spurs andasse a buon fine, il giocatore questo lo sa bene.

Su di lui c'è da molto tempo anche il Milan che ha però già comunicato che non intende pagare la cifra richiesta da Rocco Commisso. Il difensore è stimato da Maldini, ma non alle condizioni economiche richieste dalla Fiorentina. Milenkovic gradisce entrambe le soluzioni, ma nel frattempo aspetta e da gran professionista da tutto per la Viola. Qualora arrivasse la giusta offerta, però, il difensore serbo partirebbe subito.