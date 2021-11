Mercato Inter, nerazzurri su quattro parametri zero: tutti i nomi

Mercato Inter: i nerazzurri pronti a fiondarsi su quattro parametri zero in estate.

Dopo il diktat da parte del presidente Steven Zhang di diminuire i costi ed aumentare i ricavi, portano la dirigenza nerazzurra a valutare la possibilità di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi a parametro zero la prossima sessione di mercato a giugno. Ed ecco che, nella lista di tutti gli svincolati, ci sono ben quattro nomi che interessano molto i nerazzurri e su cui, secondo quanto riportato da parte del sito tematico Calciomercato.com, si potrebbe affondare il colpo in maniera decisa.

A partire dalla porta, il primo nome nella lista è quello di Andrè Onana dell'Ajax, tornato a giocare da una settimana, dopo aver scontato la squalifica per doping, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i lancieri. Dovrebbe essere proprio lui a ricoprire il ruolo di portiere titolare nella prossima stagione al posto di Samir Handanovic. In difesa, invece, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Stefan de Vrij, il nome inquadrato da Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach che garantirebbe affidabilità al centro della retroguardia nerazzurra. Infine, l'attacco, con due giocatori che stuzzicano molto e sono quello di Lorenzo Insigne del Napoli, per cui Marotta ha parlato di un'occasione che potrebbe essere colta, e Jesus Corona del Porto, cercato anche dal Milan.

Insomma, ci sono tante idee nella mente dei dirigenti di viale della Liberazione e vedremo quante se ne concretizzeranno. Di sicuro, vista la spending review che dovrà ancora esserci in casa Inter, le opzioni di acquistare alcuni parametri zero di qualità dovranno essere colte per rendere la squadra, anche nella prossima stagione, molto competitiva in tutte le competizioni.