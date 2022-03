Mercato Inter, nerazzurri su Dybala? Biasin molto netto su questa voce

Mercato Inter, Fabrizio Biasin parla degli ultimi rumours che si fanno largo in casa nerazzurra.

Il giornalista di Libero, molto esperto delle cose di casa Inter, attraverso il proprio account Twitter ha fatto sapere cosa risulta al momento in merito alle voci delle ultime ore che vorrebbero un acquisto da parte della società di viale della Liberazione di Paulo Dybala, per cui c'è una trattativa pendente con la Juventus per il rinnovo di contratto che scade il prossimo 30 giugno, e di Luis Suarez, in rotta con il Cholo Simeone all'Atletico Madrid e pronto ad una nuova avventura all'estero a condizioni vantaggiose, visto che andrà via a parametro zero.

Biasin ha ribadito che "Dybala non è una possibilità. Suarez neanche nel metaverso". Una netta chiusura che stride, e parecchio, rispetto a quanto riportato nei prossimi giorni da parte di buona parte della stampa italiana. Ancora poche ore e, quantomeno sull'attaccante argentino, se ne saprà di più dal momento che ci dovrebbe essere l'incontro definitivo per cercare di trovare una quadra con la Juventus per le stagioni a venire, anche se, da quello che è stato riportato di recente, l'accordo sembra essersi raffreddato.

Insomma, l'Inter programma in vista della prossima stagione e cerca dei calciatori che possano essere funzionali al proprio progetto sportivo ed al gioco di Simone Inzaghi. Tanti i nomi che vengono fatti, ma ancora non è dato sapere quali siano le trattative reali. Vedremo su quali obbiettivi reali Beppe Marotta e Piero Ausilio, si fionderanno, anche se, come detto, i nomi di Paulo Dybala e di Luis Suarez non sembrano essere, per motivi differenti, i profili adatti al progetto nerazzurro del presente e del futuro.