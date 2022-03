Mercato Inter, nerazzurri su Bremer? Che assist dal brasiliano!

Mercato Inter, Gleison Bremer esce allo scoperto.

Il difensore del Torino, da tempo, è un obbiettivo di mercato della società nerazzurro che lo ha inquadrato come possibile rinforzo numero uno, soprattutto nel caso in cui, come tanta parte della stampa ha avanzata, questa sarà davvero l'ultima stagione di Stefan de Vrij in nerazzurro, visto il suo desiderio di provare un'altra esperienza professionale, magari in Premier League, dove Antonio Conte, suo ex allenatore e suo grande estimatore, potrebbe davvero farci un serio pensierino in vista dell'estate.

Intanto Bremer, intervistato da Toro Channel, ha parlato di tanti aspetti della sua persona, lanciando ampi segnali sui suoi desideri futuri. Infatti, il difensore brasiliano classe 1997, ha detto che suo padre lo ha chiamato così in onone di una vecchia conoscenza nerazzurra come Andreas Brehme, terzino tedesco vincitore dello scudetto dei record con l'Inter. Non solo, perchè il suo idolo fin da bambino è stato da sempre un altro ex nerazzurro, come Lucio, altro difensore brasiliano che all'Inter è riuscito a vincere il Triplete.

Segnali, magari, e niente di più. Quello che è certo è che l'Inter pensa seriamente a Bremer e lui potrebbe gradire la destinazione, visto che, come visto sopra, tanto della sua persona richiama ai colori nerazzurri. Vedremo se in estate Beppe Marotta e Piero Ausilio sfrutteranno l'assist e riusciranno a portare il ragazzo a Milano. Di sicuro i tentativi sono già in corso, perchè un talento del genere è seguito da tante squadre straniere e con capacità economica superiore all'Inter, come, ad esempio, il Bayern Monaco.