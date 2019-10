Mercato Inter - Nerazzurri stregati da un wonderkid della Serie A

Dejan Kulusevski sta incantando tutti grazie alle sue qualità straordinarie. Il gioiellino del Parma sembrerebbe essere finito nel mirino di molti top club, e tra questi c'è anche l'Inter.



I nerazzurri studiano l'offensiva per strappare il wonderkid dei ducali al club di Faggiano, e stando alle indiscrezioni riportate dal "Calciomercato.com" ci sarebbe da fare i conti anche con l'Atalanta, squadra che detiene il cartellino del giocatore.



Il prezzo sarebbe già stato fissato: 30-35 milioni, con Percassi che si sfrega le mani e che allo stesso tempo non fa sconti per il suo pezzo pregiato. L'Inter monitora seriamente la situazione, intenzionata a bruciare la concorrenza per assicurarsi un potenziale campioncino.