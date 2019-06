Mercato Inter, nerazzurri pronti a strappare il centrocampista al City

Stamane si è aggiunto un altro nome in orbita Inter per quanto concerne il reparto offensivo. Si tratta di Bruno Fernandes, centrocampista dello Sporting che durante la stagione appena conclusa ha collezionato in totale 32 gol e 18 assist.

Non essendo stata una stagione qualunque, per Fernandes si sono sin da subito mossi alcuni top club europei. Uno su tutti il Manchester City, con il quale negli scorsi mesi si parlava di accordi tra le parti già raggiunti ma che non sembra essersi mosso in maniera definitiva.

E' così che entra in scena l'Inter. Il club nerazzurro per arrivare al portoghese potrebbe offrire il connazionale Joao Mario, centrocampista che anche il Presidente dello Sporting Frederico Varandas si è detto disposto a riabbracciare.