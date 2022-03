Mercato Inter, nerazzurri pronti a parlare di uno scambio con la Sampdoria

Mercato Inter, i nerazzurri pronti ad intavolare uno scambio con la Sampdoria.

La società di viale della Liberazione, nel corso della scorsa sessione invernale di calciomercato, è riuscita a chiudere un'operazione in prestito secco con i blucerchiati per la cessione di Stefano Sensi, giocatore che con la maglia dell'Inter, da quando Inzaghi è seduto sulla panchina, non è riuscito a trovare il minutaggio desiderato, e che adesso a Genova non solo sta trovando grande continuità, ma anche quelle giocate che lo avevano caratterizzato al suo arrivo a Milano.

Per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese Tuttosport, la stessa Sampdoria vorrebbe discutere con l'Inter per tenere il giocatore anche per i prossimi anni, visto quanto sta facendo bene. Dal canto loro, Beppe Marotta e Piero Ausilio, non ritengono più Sensi un giocatore funzionale alla rosa della squadra ed è per questo che non prenderebbero male un suo addio. Ma l'Inter è molto interessata ad un giocatore della squadra genovese, ovvero Morten Thorsby, che già in passato avrebbe potuto vestire la maglia dell'Inter.

Per questo, le due società, potrebbero presto incontrarsi per cercare di intavolare uno scambio tra i due giocatori che farebbe felici sia Marco Giampaolo, che avrebbe un centrocampista con le caratteristiche richieste per il proprio gioco, sia Simone Inzaghi, che cerca delle riserve all'altezza ed un giocatore che possa dare grande fisicità dal momento che la prossima estate partiranno sia Arturo Vidal che Matias Vecino. Vedremo se questa ipotesi verrà avvalorata da una trattativa vera e propria, ma intanto l'Inter resta vigile sul mercato.