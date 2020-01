Mercato Inter - Nerazzurri inamovibili sull'attaccante. Decisione presa

Esposito-Parma: niente da fare. Il classe 2002 resterà all'Inter, decisiva la volontà dei nerazzurri a voler trattenere il gioiellino cresciuto a Interello. Inutile il faccia a faccia di oggi tra le due dirigenze.



Faggiano, ds del club gialloblu, ha dichiarato che il club targato Suning non ha alcuna voglia di privarsi in questa finestra di mercato dell'attaccante interista e che nell'incontro di oggi con l'Inter non si parlato di Matteo Darmian (terzino allenato da D'Aversa).



Niente cessione quindi per la giovane punta allenata da Conte, con quest'ultimo che potrà contare sulle prestazioni del baby-bomber anche in vista delle gare future. A riportarlo sono Andrea Losapio e Nicolò Ceccarini, inviati di Tuttomercatoweb.