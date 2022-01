Mercato Inter, nerazzurri al bivio de Vrij: la posizione della società

Mercato Inter, la situazione contrattuale di de Vrij resta ingarbugliata.

Il difensore olandese, arrivato all'Inter a parametro zero dalla Lazio, è stato uno dei grandi protagonisti di queste ultime stagioni, culminate con la vittoria dello scudetto della scorsa stagione sotto la guida di Antonio Conte. Un giocatore, de Vrij, il cui contratto scade il 30 giugno del 2023 e per cui ci potrebbe essere, tra qualche tempo, un incontro con la società per parlare di un eventuale rinnovo, anche se, a tal proposito, l'Inter rimane di fronte ad un bivio.

Infatti, secondo quanto riportato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha davanti a sè la possibilità di poter monetizzare al massimo con de Vrij e fare una plusvalenza totale, visto che, come detto, il ragazzo è stato prelevato a parametro zero, potendo diminuire anche il proprio monte ingaggi che vede lo stesso olandese percepire 3,8 milioni di euro l'anno che fanno 7 milioni lordi. D'altro canto, però, se de Vrij dovesse accontentare di un aumento simbolico del proprio ingaggio e non di uno ai livelli di Barella o Lautaro, allora ecco che non ci sarebbero problemi a trovare la quadra per il rinnovo.

Vedremo se, dopo - ci si augura - quello di Marcelo Brozovic, che occupa i pensieri della società nerazzurra, ci saranno degli incontri per ragionare anche sul rinnovo di de Vrij oppure se la sua situazione contrattuale potrebbe portare a fare valutazioni di cessione per finanziare il calciomercato estivo. Ancora qualche mese e se ne saprà di più, di certo l'Inter, ad oggi, si gode un giocatore come de Vrij che si sta dimostrando una delle colonne della squadra su cui costruire quantomeno i successi dell'immediato.