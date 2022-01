Mercato Inter, nel mirino due colpi per la difesa: tutto ruota intorno a De Vrij

Mercato Inter: i Campioni d'Italia vogliono rinforzare la difesa.

Simone Inzaghi sta facendo grandi cose. Dopo pochi mesi sulla panchina dell'Inter si ritrova primo in campionato, qualificato agli ottavi di Champions League e con una Supercoppa già in bacheca. Insomma, il tecnico ha migliorato il lavoro lasciato da Conte ed ora punta a fare molto altro ancora. Per farlo avrà bisogno di ulteriori rinforzi in rosa. Marotta e Ausilio, oltre al vice Perisic, stanno cercando un centrale difensivo che vada ad alzare ulteriormente la qualità del pacchetto arretrato. I nomi che circolano nell'ambiente nerazzurro sono i soliti ormai da mesi, ovvero Ginter, Luiz Felipe e Bremer. Proprio sugli ultimi due arrivano novità importanti dal fronte mercato, in vista dei due colpi per la difesa.

Se l'Inter farà un colpo importante in difesa, dipenderà da Stefan e De Vrij. Il grande investimento dipenderà dall'olandese. Perché se decidesse di restare e prolungare il contratto i nerazzurro, Marotta andrebbe su un centrale di spessore ma da considerare comunque una riserve, come riporta Tuttosport. E il nome ideale per questa situazione è quello di Luiz Felipe. Mentre se De Vrij non dovesse rinnovare i nerazzurri si fionderebbero su un colpo di grande spessore, in questo senso si parla di Bremer del Torino. Giocatore molto forte, giovane e soprattutto che conosce già il nostro campionato. Insomma, il centrale del Toro sarebbe il rinforzo ideale per Inzaghi.

L'Inter dunque, in ogni caso, porterà a casa un centrale difensivo che vada a rinforzare la rosa. Intanto, domani sera ci sarà un match chiave per lo scudetto, contro l'Atalanta come sottolineato da Inzaghi in conferenza stampa (qui le parole del tecnico).