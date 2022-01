Mercato Inter, Nandez sfuma? Un'altra big tenta l'assalto al giocatore

Mercato Inter, la Juventus piomba su Nahitan Nandez.

Il centrocampista uruguayano è in rotta con il Cagliari e già dalla scorsa estate avrebbe voluto lasciare la Sardegna per fare il grande salto in una big del nostro campionato o provare un'esperienza all'estero. Un desiderio che la scorsa sessione di mercato non si è realizzato, per le richieste troppo alte avanzate da parte del presidente della squadra rossoblù, Tommaso Giulini che, però, adesso, in queste ultime ore del mercato di gennaio, potrebbe aver cambiato idea.

Sul giocatore, come in molti avevano riferito, c'erano gli interessamenti da parte del Napoli, ma soprattutto dell'Inter che avrebbe voluto utilizzarlo come jolly, visto che il giocatore sa giocare anche come esterno del centrocampo a cinque. Di fatto, nulla di tutto questo è accaduto e, come riportato nella giornata di oggi dalla redazione di Sky Sport, sul giocatore proprio la Juventus potrebbe tentare un assalto last minute, provando a portarlo a Torino, ma affinchè ciò accada, deve verificarsi una condizione.

Infatti, sarebbe necessaria la partenza del centrocampista brasiliano Arthur Melo, il cui agente, oramai da giorni, sta trattando con l'Arsenal. Vedremo questo interessamento che epilogo avrà, di sicuro l'Inter sembra aver allontanato i propri radar su Nandez, soprattutto perchè, oltre alla partenza di Stefano Sensi, andato alla Sampdoria, ci sarebbe dovuta essere anche quella di Matias Vecino, che però ha deciso di arrivare a scadenza di contratto con la società nerazzurra e andare via a parametro zero in estate. Interessamenti e indiscrezioni. I botti di mercato prima dell'estate sono appena iniziati.