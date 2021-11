Mercato Inter: Nandez in nerazzurro? Il retroscena di Fabrizio Romano

Mercato Inter: Fabrizio Romano parla dell’interesse per Nandez da parte dei nerazzurri.

L’esperto di mercato, giornalista di Sky Sport, ha parlato durante una diretta di SOS Fanta proprio del centrocampista uruguayano che da varie testate è stato riportato in auge come centrocampista che l’Inter punterebbe durante il mercato di gennaio – leggi qui la notizia completa. Ad avviso di Fabrizio Romano, quella di Nandez, al momento rimane un’idea valida per il mercato invernale, ma nulla di più, visto che è ancora presto per poter fare qualunque tipo di ragionamento e che c'è ancora qualche settimana affinchè si apra la finestra di mercato invernale.

Infatti è vero che ci sono possibilità per cui Nandez possa lasciare Cagliari nella prossima sessione di mercato, ma ancora non c’è alcuna trattativa, soprattutto non c’è nulla di avanzato come paventato da molti. Insomma, per capire se l’uruguayano farà parte della rosa di Inzaghi o ci possa essere qualcosa di concreto bisognerà aspettare ancora qualche settimana, soprattutto per capire se ci sarà qualche operazione in uscita per la squadra nerazzurra.

Come è stato detto nei giorni scorsi, infatti, l’eventuale trattativa per Nahitan Nandez , potrebbe nascere soltanto se ci sarà un’operazione in uscita come quella inerente a Matias Vecino, che dal ritiro della sua nazionale ha fatto sapere a chiare lettere che non è per nulla soddisfatto del suo impiego di questa prima metà di stagione, volendo chiedere alla società un confronto per poter trovare una soluzione che possa soddisfare tutti – leggi qui le ultime su questa vicenda.