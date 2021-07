Mercato Inter, Nandez aspetta i nerazzurri: spunta un’altra contropartita

Tra i nomi nel mirino dell'Inter ci sarebbe anche quello di Naithan Nandez , destinato a lasciare il Cagliari nella prossima sessione di mercato. L’uruguaiano sarebbe un profilo molto gradito anche a Simone Inzaghi per via della sua duttilità, in quanto può ricoprire diverse posizioni a centrocampo e giocare anche da esterno.

Prima bisognerà fare i conti con il Cagliari di Tommaso Giulini , da sempre bottega cara, che vorrebbe incassare dalla cessione del centrocampista i 36 milioni della clausola rescissoria. I nerazzurri, al momento, non potrebbero permettersi grossi investimenti sul mercato e sarebbero al lavoro per trovare una soluzione vantaggiosa che possa accontentare entrambi i club.

La pista che porta all’uruguaiano è sempre più concreta, i due club sarebbero in contino contatto. Arrivano importanti aggiornamenti sulla trattativa dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Naithan Nandez aspetterebbe soltanto l’Inter.

La trattativa potrebbe sbloccarsi anche in prestito con diritto di riscatto più l’aggiunta di alcune contropartite tecniche. I giocatori che potrebbero rientrare nell’operazione sarebbero al momento due, ovvero Dalbert e Radja Nainggolan, ma attenzione anche al possibile inserimento di Pinamonti nel caso in cui i sardi dovessero cedere Giovanni Simeone. L’affare potrebbe essere facilitato dagli ottimi rapporti tra i due club.