Mercato Inter, Nandez andrà in Premier: resta un solo nodo da sciogliere

Quasi tutto fatto per il trasferimento di Naithan Nandez in Premier League. Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, il futuro del giocatore sarà al Leeds. Il centrocampista sarebbe stato individuato da Marcelo Bielsa come il profilo giusto per rinforzare la squadra e il presidente Andrea Radrizzani avrebbe deciso di accontentarlo.

Il Leeds ha battuto la concorrenza di diversi club, soprattutto quella dell’Inter, da tempo interessata al centrocampista .Il club britannico avrebbe deciso di pagare la clausola rescissoria da 36 milioni di euro al Cagliari. Ma l’affare non sarebbe ancora chiuso, resterebbe ancora l’unico nodo da risolvere.

Il Leeds vorrebbe dilazionare il pagamento in due tranche ma Tommaso Giulini preferirebbe un’unica soluzione. Le parti sarebbero al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare entrambe, la trattativa potrebbe essere facilitata dagli ottimi rapporti tra i due presidenti. Nandez saluterà quindi la Serie A dopo diverse stagioni ad alti livelli. L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare dopo la Copa America.