Mercato Inter, Musso verso la Roma? Il portiere fa chiarezza: le parole

L'Inter starebbe già pensando al dopo Handanovic. Il nome in cima alla lista nerazzurra sarebbe sempre quello di Juan Musso dell'Udinese, che anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori portieri del nostro campionato. L'argentino sembrerebbe destinato a lasciare Udine al termine della stagione per provare a fare il salto di qualità in una big.

Sulle tracce del classe '94 ci sarebbe anche la Roma, che stando alle ultime indiscrezioni avrebbe sorpassato i nerazzurri e sarebbe vicinissima al suo acquisto. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Udinese Tv, il portiere ha commentato le voci sul suo futuro:

"Interessamento della Roma? Mi fa piacere sentire degli interessamenti, non so se sono voci vere o no perché io non ho avuto contatti con nessuno. Per me un giocatore deve ragionare e pensare alla sua squadra, ai compagni e al gruppo di cui è parte. Le voci hanno importanza relativa, so che sto facendo qualcosa di buono ma non mi toglie il sonno. Vivo giorno dopo giorno, poi il destino è scritto: quel che deve accadere accadrà".