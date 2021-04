Mercato Inter, Musso ma non solo: spunta un nuovo nome per la porta

L’Inter starebbe pensando al futuro e sarebbe da diverso tempo alla ricerca del successore di Samir Handanovic. Lo sloveno, che compirà 37 anni il prossimo luglio, sta vivendo una fase calante della sua carriera e la prossima stagione potrebbe essere l’ultima con la maglia nerazzurra

Il capitano interista, infatti, ha un contratto in scadenza nel giugno 2022 e al momento il suo rinnovo sarebbe in stand-by. Il nome in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio per la porta sarebbe sempre quello di Juan Musso, ma le alte pretese economiche dell’Udinese potrebbero costringere i nerazzurri a virare su un altro obiettivo.

Stando a quanto riportato dal Secolo XIX, l’Inter si sarebbe inserita nella corsa per Emil Audero della Sampdoria. L’ex Juventus si è reso protagonista di diverse buone stagioni tra i pali dei blucerchiati e sembrerebbe destinato ad essere ceduto al termine di questa stagione per provare a fare il salto di qualità in una big. Sulle tracce dell’estremo difensore ci sarebbero anche Juventus, Roma, Milan e anche il PSG.