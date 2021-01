Mercato Inter, Musso: "Inter? No, Sono contento all'Udinese"

"Inter? No, no. Sono contento all'Udinese, voglio fare bene qua", così Juan Musso spazza via le voci riguardanti un suo possibile passaggio in nerazzurro.

Sabato ci sarà Udinese-Inter: "Siamo sulla buona strada, lo dico oggi ma lo dicevo anche prima. Abbiamo concetti chiari, poi ci sono capitati alcuni ko immeritati e giocatori infortunati. L'Inter è un avversario molto forte, lo affronteremo con la solita mentalità: cercheremo di fare una grande partita e di fare punti".