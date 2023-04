Mercato Inter, movimenti a centrocampo: spunta l’ex Juventus

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 22/04/2023

Mercato Inter che è già iniziato. I nerazzurri vogliono rinforzare la loro rosa. L’Inter sta attraversando una stagione altalenante, in cui fatica in campionato (con 11 sconfitte) ma ha raggiunto le semifinali di Champions League contro il Milan.

Per consolidare la rosa in vista della prossima stagione, i nerazzurri stanno valutando diverse opzioni sul mercato, tra cui il possibile ritorno di Roberto Pereyra.

Mercato Inter, nuovo nome a centrocampo: spunta Pereyra.

Secondo Tuttosport, il centrocampista argentino piace molto alla dirigenza dell’Inter, soprattutto perché in mezzo al campo ci sarà una mini-rivoluzione con due addii: quello di Roberto Gagliardini (che non rinnoverà il contratto in scadenza) e quello di Marcelo Brozovic, considerato non più incedibile dopo l’esplosione in regia di Hakan Calhanoglu.

In questo scenario, Pereyra rappresenterebbe una soluzione ideale per l’Inter, grazie alla sua esperienza e alle sue qualità tecniche. Il giocatore, ex Juventus, ha dimostrato di avere qualità importanti all’Udinese prendendo spesso in mano la squadra. In sintesi, il possibile approdo di Roberto Pereyra potrebbe rappresentare una mossa vincente per l’Inter, che ha bisogno di rinforzare la rosa per continuare a competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa (qui le ultime su De Zerbi).